Bologna, Sabatini e la tiratina d'orecchie a Mihajlovic: serve un chiarimento

"Gattuso non sarebbe andato a Sanremo perché è troppo impegnato con le cose di campo". Walter Sabatini ha parlato così ieri a Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida contro i partenopei, quasi mandando un messaggino a Sinisa Mihajlovic, suo tecnico, che ieri sera ha partecipato al Festival cantando in coppia con l'amico Ibrahimovic. Per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport, tra i due sarà necessario un confronto che porti a un chiarimento, per evitare che delle banali dichiarazioni possano incendiare i rapporti in un momento ancora chiave della stagione.