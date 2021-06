Bologna, si studia il colpo a costo zero: occhi su Kolarov dopo l'addio all'Inter

vedi letture

Tra pochi giorni Aleksandar Kolarov sarà svincolato dall’Inter, ma non resterà a lungo senza squadra. Come riportato da Sky Sport, il difensore 35enne è finito nel mirino del Bologna, con Sinisa MIhajlovic che lo vuole fortemente e che sta spingendo per il colpo a costo zero.