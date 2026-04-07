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Bonanni: "Roma, Gasp è il tecnico giusto. Guai a rimettere tutto in discussione"

Bonanni: "Roma, Gasp è il tecnico giusto. Guai a rimettere tutto in discussione"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:30Serie A
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A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Bonanni.

Roma, si è discusso tanto sul gol preso da Svilar sul tiro di Calhanoglu:
"Secondo me era troppo alto, fosse stato più a ridosso della porta forse...non si aspettava che calciasse da così lontano. Poi Calhanoglu fa un eurogol. Mettere la croce addosso a Svilar dopo che ha portato 8-10 punti quest'anno è assurdo".

Roma in difficoltà evidente, tanti i gol presi ultimamente. A cosa è dovuto questo momento?
"E' una squadra che aveva fatto di più delle aspettative iniziali, quando è stato acquistato Malen, mi sembrava che fosse diventata più completa, come diceva anche il tecnico. Ora per via di infortuni e altri fattori stanno venendo fuori delle difficoltà importanti, che non pensavo potessero uscire. Ed è giusto come dice Gasperini che questa non è una rosa da buttare. La piazza è esigente, non puoi spendere 25 mln per un ragazzo talentuoso e aspettare che esploda. Serve tempo a Gasperini ma non puoi pensare di non prendere giocatori che sono adatti al suo calcio, perché è un errore. Gasperini è l'allenatore giusto, non serve rimettere di nuovo tutto in discussione".

Vede responsabilità di Gasperini?
"Ha intrapreso un nuovo percorso, di sicuro ci sono stati dei momenti dove avrebbe potuto fare di meglio ma la Roma ha speso tanto e bisogna capire cosa è stato chiesto. Se ti chiede di provare a prendere qualcuno per provare a vincere subito e invece ti prendono un giovane da 25 mln, qualcosa non va".

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