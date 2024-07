Bonaventura si trasferisce in Arabia Saudita, sarà un nuovo giocatore dell'Al Shabab

Arrivano conferme direttamente dall'Arabia Saudita: il prossimo capitolo di Giacomo Bonaventura (34 anni) non sarà né in Serie A, né in Italia né in Europa bensì nel più ricco campionato del Medio Oriente, la Saudi Pro League che sta attirando da un paio d'anni a questa parte una fetta consistente di giocatori di livello dal Vecchio Continente, facendo suonare sirene economicamente complicate da rispedire al mittente.

Ed ecco che spunta anche la società in cui andrà a militare l'ormai ex Fiorentina, rimasto svincolato dallo scorso 30 giugno dopo che il suo precedente contratto con il club toscano era arrivato alla naturale scadenza dei termini e non era stato poi ridiscusso. Sarà l'Al Shabab di Riad, che peraltro ha anche un po' di Italia al suo interno essendo il suo direttore sportivo, Domenico Teti, un nostro connazionale. Nella giornata di domani Bonaventura è atteso a Riad per visite mediche e firma con la sua nuova società. Tra i suoi nuovi compagni spicca sicuramente il nome di Ferreira Carrasco.

Bonaventura si mette alle spalle i quattro anni di Fiorentina, squadra nella quale si è trasferito a sua volta a costo zero nell'estate del 2020, dopo una lunga militanza nel Milan. Accostato nelle ultime settimane anche a possibili destinazioni italiane (Como, Genoa e Torino su tutte) il futuro del classe '89 sarà però nella Saudi Pro League.