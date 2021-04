Boniek: "Progetto Superlega? Talmente banale e dilettantistico che è difficile persino criticarlo"

Nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport, il vicepresidente della UEFA Zbigniew Boniek ha risposto anche ad una domanda sulla nascita ed il naufragio repentino della Superlega: "Se mi aspettavo un naufragio così rapido? Mi sono stupito di più quando ho visto in che modo la stavano lanciando. Aspettavo una conferenza stampa a Parigi o Londra con tutti e dodici i presidenti, un marchio degno di questo nome, il racconto di un progetto. Non certo un annuncio a notte inoltrata. Mi viene persino difficile criticare l’iniziativa: talmente banale, piena di errori. Non posso neppure pensare a un bluff per mettere pressione sull’Uefa, visto che la nuova Champions è praticamente pronta".