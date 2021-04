Boniek: "Sono convinto che la Roma eliminerà l'Ajax. Fonseca? È stato lasciato solo"

Intervistato da Radio Radio, l’ex romanista Zbigniew Boniek ha presentato così la gara di questa sera tra Roma e Ajax: "L’Ajax è molto forte, ma leggera. È forte tecnicamente, ma concede tanto e ha le sue difficoltà. La partita ha un’interpretazione difficile, pensare di fare 0-0 sarebbe un errore. Bisogna stare attenti, ma sono convinto che andremo (la Roma, ndr) in semifinale. Fonseca? Mi piace anche se è passato un po’ di moda. È stato lasciato un po’ solo. Visto che non si può puntare a uno come Guardiola, ci penserei bene prima di abbandonarlo".

Sulla rosa attuale dei giallorossi Boniek ha poi aggiunto: "Mancano uno o due giocatori top, ma non arriveranno perché la Roma come sappiamo non è tra le top del mondo. Però è una squadra che si difende bene".