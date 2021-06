Bonucci esalta l'Italia: "E' la squadra più squadra dove abbia mai giocato"

Tempo di conferenza stampa nel giorno della vigilia di Italia-Svizzera per gli azzurri, parla anche Leonardo Bonucci, centrale della Juventus, al fianco di Roberto Mancini. "E' la squadra più squadra, nel corso di questi anni ci sono stati tanti giocatori che ne hanno fatto parte e non c'è mai stato un momento in cui si sia verificato qualcosa di storto. Quando ci sono dei nuovi che entrano in un gruppo così, significa che è coeso. E non a caso arrivano questi risultati".