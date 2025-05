Bonucci tifa Inter: "Orgoglio per il calcio italiano che sia in finale di Champions"

L'ex difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, Leonardo Bonucci, nel corso dell'intervista rilasciata all'emittente turca TRT Spor ha parlato anche della prossima finale di Champions League fra l'Inter ed il Paris Saint-Germain, in programma il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco.

Ecco le sue parole dalle quali si può capire che, nonostante la rivalità avuta da calciatore con i nerazzurri, sia fiero della presenza della squadra di Simone Inzaghi all'ultimo atto della manifestazione: "Ha fatto un grande percorso in Europa, ha giocatori esperti per affrontare al meglio il tipo di partite che la Champions propone. A Monaco vediamo che succede ma per il calcio italiano è un orgoglio portare un'altra squadra italiana in finale. Calhanoglu? Secondo me è cresciuto tantissimo, ha preso per mano la squadra".

Poi sulla situazione in casa bianconera: "La Juventus è partita con grandi obbiettivi come vincere lo scudetto ma la stagione è andata come sappiamo" - le sue parole riportate da Adnkronos - ", come dimostra il cambio di allenatore. La squadra ha funzionato poco da gennaio, come l'idea di gioco di Thiago Motta. Yildiz? Ha dimostrato di avere le qualità e il talento per diventare un giocatore importante della Juve ma anche della Nazionale turca. Lo seguo con molto affetto".