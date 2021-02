Borja Valero: "Di nuovo alla Fiorentina per i tifosi. Il mio addio? Non volevo fare danni"

"Quanto sento l'affetto dei tifosi viola? Questo ha contato nella mia scelta di tornare per chiudere la carriera a Firenze. E' una conseguenza dell'affetto che la gente mi ha dato, un modo banale forse di ripagarlo: dare tutto quel che ho nelle gambe, per poi viverla da persona normale e non giocatore". Parla così Borja Valero ai canali ufficiali del club viola: "Pentito di aver lasciato la Fiorentina? No, perché è quello a cui mi hanno costretto in quei giorni lì. Chi comandava ha dato i poteri a una persona cui non stavo simpatico, quindi ho scelto la via d'uscita migliore per non fare danni. Fortunatamente ho avuto l'occasione di tornare. Vlahovic? Dusan è uno che vuole imparare molto, giovane e con tantissime prospettive. Mi auguro diventi un giocatore fenomenale".