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Braglia: “Il Milan è decisamente involuto. Senza Champions Allegri avrebbe fallito”

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Simone Braglia è stato ospite di Tmw Radio nel pomeriggio di oggi per parlare dei temi del giorno.

Qual è stato il più grande merito dell'Inter contro il Como?
"I meriti dell'Inter sono stati nell'aver ritrovato due giocatori fondamentali come Dumfries e Calhanoglu. Non a caso l'olandese ha fatto anche due gol. I nerazzurri comunque quando hanno i leader in campo, pur senza Lautaro, sanno dare tanto. Questa squadra anche nei momenti difficili non ha mai mollato e la voglia di vicnere ha fatto la differenza in questa partita. In questo senso mi sento di fare i complimenti anche al Como, che sotto 2-4 ha continuato a spingere. Ieri mi sono riconciliato con il campionato italiano".

Sommer poteva fare di piu?
"Sul primo gol quando un portiere respinge ha anche bisogno dei difensori sulla respinta eh. Non era una mozzarella, era un tiro insidioso. Sul secondo poi non capisco perché Acerbi non abbia protetto il secondo palo a Sommer. Dall'altra parte casomai mi sento di dire che il Como abbia un problema tra i pali. Quando subisce tiri nello specchio qualcosa manca".

Sul Como cosa ti senti di dire?
"Nel Como forse manca ancora la gestione delle partite. Ad inizio anno però nessuno avrebbe pensato che avrebbero potuto essere in questa posizione e non dimentichiamoci che questa è una squadra giovanissima. Le grandi squadre dovrebbero seguire questo progetto, perché credo che su alcuni punti anche le big potrebbero prendere esempio da questa gestione".

La Juventus può raggiungere il quarto posto?
"La Juventus penso possa arrivare all'ambito traguardo della Champions League, anche se qualche errore commesso in passato rimane. Già il fatto di aver fatto sottoscrivere a Spalletti un contratto in origine così breve ha inficiato su alcuni risultati. Fosse stato subito posto un orizzonte più lontano forse il percorso sarebbe stato ancora migliore".

Oltre ad Inter e Napoli quali meriterebbero di entrare in Champions League?
"Per quanto mi riguarda penso che tre squadre potrebbero addirittura arrivare a pari punti. Milan, Juventus e Como potrebbero finire appaiate se si guarda il calendario. Se parliamo di meriti dovrebbero essere Juventus e Como ad arrivare in Champions, mentre il Milan lo vedo involuto. I rossoneri li vedo a rischio per il quarto posto dato che ad ora possono entrare in un loop. Allegri in quel caso avrebbe fallito".

Come vedi la situazione turbolenta in casa Roma dopo le dichiarazioni di Ranieri?
"Che raggiunga o meno l'Europa vedo difficile che si possa riconciliare il rapporto fra Gasperini e Ranieri. Prima di una partita trovo pesante esprimersi a quel modo. Ad ogni modo è già da tempo che questa situazione si protrae, tanto che anche i risultati sono finiti per diventare altalenati. O in società non vogliono più Gasperini o Ranieri non vuole più fare il senior advisor".

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