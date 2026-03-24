Brasile, Ancelotti esalta Wesley: "Sta facendo molto bene alla Roma, sono soddisfatto"

Le amichevoli contro Francia e Croazia prima della convocazione finale per i Mondiali si avvicinano e Carlo Ancelotti farà le prove generali dell'elenco dei convocati che dovrebbe portare poi alla competizione iridata. In un'intervista concessa a SBT Brasil , il CT del Brasile ha indicato di avere solo pochi posti disponibili e da riempire ancora nella lista definitiva: "Ci sono quattro o cinque posti e in questo senso abbiamo molti dubbi", ha confidato l'allenatore italiano.

"Per questo ho chiamato giocatori che non conosco molto. Cerco un difensore, due per il centrocampo e altri due per l'attacco. La concorrenza è grandissima. La fortuna della nazionale è che i giocatori hanno moltissimo talento", ha aggiunto Ancelotti. Di certo, come ravvisato da lui stesso, ci sono parecchie dubbi sulle fasce laterali: "Non sono mai mancati i terzini nel calcio brasiliano, abbiamo avuto giocatori fantastici, ma ora c'è un po' di carenza in quel settore".

Salvo, tuttavia, ricordare l'esplosione di uno dei migliori acquisti della sessione estiva scorsa da parte della dirigenza della Roma: "Tuttavia, abbiamo giocatori pronti in quella posizione: il giovane Wesley sta facendo molto bene alla Roma. Per la nostra squadra, sono soddisfatto". Alla prima stagione in Serie A e sotto la guida di Gian Piero Gasperini il brasiliano di 22 anni ha macinato 35 presenze complessive condite da 4 gol e 2 assist. Denotando un ottimo inserimento nel campionato italiano, altamente tattico e complicato le prime volte.

Nel caso in cui i dubbi dovessero persistere, Ancelotti non nasconde di avere già una soluzione pronta: "Non ho problemi a schierare un difensore centrale come terzino. La cosa più importante per la squadra è l'equilibrio", ha spiegato l'ex allenatore del Real Madrid. "Se hai un'ala che spinge molto, non serve un terzino che appoggi altrettanto l'azione. Militão ha giocato molto bene contro il Senegal in quella posizione, anche Marquinhos lo ha già fatto. In questa convocazione voglio testare Ibañez. Possiamo trovare profili che aiutino la squadra ad avere un buon equilibrio in campo".