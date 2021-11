Brozovic, rinnovo in bilico: più difficile del previsto per l'Inter. E l'addio non è impossibile

Gennaio si avvicina e dal giorno successivo della fine del mercato, ovvero dal 1 febbraio, i calciatori in scadenza nell'estate 2022 saranno liberi di firmare un contratto da svincolati con una nuova società. Per questo il tema delle scadenze, che Tuttomercatoweb.com ha deciso di affrontare in modo ampio e approfondito in questi giorni di sosta per le Nazionali, diventa sempre più delicato. Perché molti club, proprio in questi giorni, stanno cercando di trovare la quadra per alcuni degli accordi più importanti. Uno speciale che tocca molte tappe e tanti nomi 'big' della nostra Serie A. Come quello di Marcelo Brozovic.

Rinnovo in bilico

Lautaro Martinez prima e Nicolò Barella poi. L'Inter ha già sistemato due rinnovi pesantissimi ma al contrario delle iniziali attese, il terzo probabilmente non sarà Marcelo Brozovic bensì Federico Dimarco. Manca ancora l'intesa sulle cifre ma con l'italiano la volontà e la direzione scelta sembra comune. Per il croato la situazione è differente: i dirigenti dell'Inter si incontreranno con l'entourage di Marcelo Brozovic per portare avanti i discorsi legati al rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2022. Un summit decisivo, che sia in una o nell'altra direzione. E il rinnovo è concretamente in bilico.

Distanza sulle cifre

E' soprattutto una questione di cifre, oltre che di progetto internazionale sul piatto di Brozovic. L'Inter vuol chiudere a 5,5 milioni di euro a stagione, il giocatore ne chiede 7 con la possibilità di scendere a 6-6,5 con annessi importanti bonus facilmente raggiungibili. Per il giocatore la priorità resta sempre quella del rinnovo ma non mancano i club interessati: c'è il Paris Saint-Germain, ma pure il nuovo Newcastle di marca saudita, senza dimenticare il gradimento noto di Antonio Conte, attuale allenatore del Tottenham. Che lo accoglierebbe a braccia aperte.

