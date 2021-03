Bruno Fernandes sta con CR7: "Mentalità che ispira, ma nessuno può vincere da solo"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di stasera contro il Milan, il trequartista del Manchester United Bruno Fernandes si è soffermato anche sul momento non facile che sta vivendo il connazionale Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions: "Cristiano Ronaldo è uno dei grandi della storia del calcio. La sua mentalità ispira chi pratica questo sport. Ha vinto tantissimo, ma nessuno può vincere da solo. Capisco che la sua presenza nella Juve avesse creato attese enormi per la Champions, ma quando una squadra perde, perde una rosa intera, non un singolo giocatore".