Bucchioni su il Tirreno: "L'asinello Lukaku sta vincendo lo scudetto. Termina la dittatura Juve?"

"Non so se Ibra pensa ancora che Lukaku giochi al calcio come un asinello, fatto sta che quell'asinello sta vincendo lo scudetto. O meglio, l'Inter dell'asinello sta vincendo lo scudetto". Enzo Bucchioni, attraverso le colonne de Il Tirreno, analizza così il successo dell'Inter nel derby contro il Milan: "La squadra di Conte ora è solida, affamata e matura, pronta per far saltare in aria la dittatura della Juventus, chiudere un'era e riconquistare quel titolo che manca dall'epoca di Mourinho. Una vita fa".