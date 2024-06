Buchanan: "L'Inter uno dei club più grandi. E Lautaro è un top player mondiale"

"L'Inter è uno dei club più grandi al mondo". Tajon Buchanan, esterno canadese dei nerazzurri, parla così a TLN TV: "Il passaggio dalla MLS al Belgio è stato un salto, poi ne ho fatto un altro ancora più importante venendo qui all'Inter. Si tratta di come affronti ogni giorno, una volta che sei qui e vivi il quotidiano in questo club capisci la differenza. Sono super orgoglioso di far parte di questo club".

Che emozione hai provato con lo scudetto? "Essendo un calciatore vuoi vincere trofei, quando sono arrivato a gennaio mi fu subito chiaro che questo era l'obiettivo di questa stagione. Il duro lavoro, il sacrificio pagano sempre. È stato un momento storico, di grande orgoglio, sono stato super felice di farne parte".

Adesso la sfida a Lautaro in Copa America.

"Sarà un momento assolutamente importante per il Canada, che giocherà un altro grandissimo torneo. È quello che vogliamo come nazione, vuoi sempre giocare contro i migliori e penso che non ci sia opportunità migliore per sfidare i campioni del mondo, una squadra con alcuni dei migliori giocatori al mondo. Tutti in Canada sono entusiasti, e anche la squadra è pronta per lottare e guadagnarsi il rispetto che merita. Lautaro è uno dei top player mondiali, ha avuto una grande stagione. Mi ha accolto calorosamente in questa squadra, sarà sicuramente uno splendido momento per il Canada la sfida contro l'Argentina e per me sfidare un compagno di squadra".