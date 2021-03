Buffon salta il derby: un turno di stop per l’espressione blasfema pronunciata a Parma

Un turno di stop per Gianluigi Buffon, reo di aver pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema in occasione della gara con il Parma dello scorso 19 dicembre. Lo ha comunicato la "La Corte Federale d’Appello Nazionale riunatosi quest'oggi: "La Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto il ricorso del Procuratore Federale, infliggendo una giornata di squalifica a Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus, sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con un’ammenda di 5.000 euro, era stato deferito per aver pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema in occasione della gara con il Parma dello scorso 19 dicembre".