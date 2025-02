C'è ancora posto per Colpani? 14 partite (e l'Europa) per non perdere il treno Fiorentina

La Fiorentina nel mercato di gennaio ha cambiato faccia e nel finale della partita di San Siro, persa 2-1 contro l'Inter in mezzo a mille polemiche, ne ha dato un primo assaggio con i vari volti nuovi che via via venivano inseriti da Palladino e progressivamente cambiavano poco a poco l'andamento alla partita, purtroppo per i viola mai in maniera definitiva. Chi non si vede da un po', complice anche un infortunio, è Andrea Colpani.

A dirla tutta Colpani aveva fatto il suo rientro nei 73 minuti mancanti nella sfida d'andata con l'Inter della scorsa settimana, ma giusto per una manciata di minuti a cavallo del recupero finale. E al Meazza, invece, è rimasto seduto in panchina: come ricambio per la zolla di trequartista del lato destro, la zona occupata da Colpani nella prima fetta della stagione. Potrebbe essere una casualità, all'ex Monza far sì che non diventi una regola. Ne va del suo futuro.

In estate la Fiorentina, infatti, ha preso Colpani dal Monza in prestito oneroso (4 milioni di euro) con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro più bonus. Un diritto e non un obbligo, appunto: se Colpani dovesse rimanere indietro nelle gerarchie o comunque non riuscire a sovvertire l'andamento lento esibito nella prima parte, la sua avventura a tinte viola rischierebbe di fermarsi, in pratica, ancor prima di cominciare. Adesso ha 14 partite di campionato, oltre a una Conference League che la Fiorentina ha tutt'altro che intenzione di sottovalutare, per drizzare le sue sorti. Magari già a partire da quella di domenica contro il Como in cui giocoforza, vista l'assenza di Kean per squalifica, Palladino sarà chiamato ad un'altra mezza rivoluzione.