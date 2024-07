C'è Genoa-Inter alla prima giornata: Martinez ritrova subito Marassi e il suo ex pubblico

vedi letture

Il calcio a volte sa esser crudele. Altre invece ti regala delle belle storie. Certamente saranno emozioni speciali quelle che passeranno per la testa di Josep Martinez alla prima giornata di campionato con la sua nuova maglia. Molto probabilmente la Gradinata Nord dovrà vederla dalla panchina, in porta dal primo minuto dovrebbe sempre giocare il titolare Yann Sommer, ma quello che sarà certo sarà il ritorno in quello che fino a poche settimane fa è stato il suo stadio. Sarà infatti il Genoa di Alberto Gilardino la prima avversaria dell’Inter campione d’Italia. Così ha deciso l’urna, o meglio il computer, che ha stabilito l’ordine del calendario della Serie A e che vedrà il portiere spagnolo affrontare la sua ex squadra.

Le due stagioni al Genoa

E' fuori da ogni dubbio come in Liguria Martinez abbia lasciato il segno oltre ad aver spiccato il volo. Arrivato in rossoblù dopo due anni al Lipsia in cui aveva giocato solamente due partite, diventa presto una colonna della retroguardia del Grifone. Alla prima stagione in Italia scende in campo in 32 occasioni nell’anno della promozione incassando 22 reti e chiudendo 17 partite, più della metà giocate, con la porta inviolata. Tante parate decisive, come quella casalinga contro la Reggina, che si ripetono anche l’anno successivo quando colleziona 36 gettoni subendo 43 gol e con otto clean sheet.

All'Inter per 15 milioni

La sua trattativa è stata molto lunga e si è sviluppata per quasi tutto il mese di giugno. Alla fine il Grifone è riuscito ad imporre la sua volontà di chiudere l'operazione senza l'inserimento di trattativa ma con il solo cash. Il portiere spagnolo è approdato alla corte di Simone Inzaghi per un totale di 13 milioni di euro più due di bonus e la possibilità di giocarsi il posto con l'estremo difensore della Nazionale elvetica che all'Europeo ha eliminato l'Italia di Luciano Spalletti. E in una sera di fine di metà agosto la possibilità di riabbracciare il popolo rossoblù. Anche solo per un'ultima volta.