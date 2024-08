Ufficiale C'è il comunicato: Martian Satriano lascia l'Inter e si trasferisce al Lens

Martin Satriano è ufficialmente un nuovo calciatore del Lens. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club di Ligue 1 ha reso noto l'acquisto dall'Inter del centravanti uruguagio classe 2001. Il calciatore s'è trasferito nella società transalpina in prestito oneroso - un milione di euro - più diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro.

Così Pierre Dréossi, direttore generale del Lens, ha commentato il suo arrivo: “È con grande piacere dare il benvenuto a Martin Satriano tra le nostre fila. Molto presto nella sua giovane carriera, Martin è emerso come un promettente attaccante in Uruguay. Questo gli ha permesso di approdare all'Inter e di continuare la sua crescita a contatto con una delle squadre più titolate d'Europa. Martin è un gran lavoratore che ha avuto una serie di esperienze convincenti in Francia e in Italia per confermare le sue qualità. Ciò dimostra la sua grande forza caratteriale: è abile sotto porta, generoso negli sforzi e profondamente concentrato sul collettivo, Martin ha il profilo giusto per adattarsi perfettamente al DNA del club".