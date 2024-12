C'è l'ok di Danilo al Napoli, ma non allo scambio con Raspadori: spunta l'ipotesi risoluzione

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale da portare in azzurro durante il mercato di gennaio e tra i vari nomi attenzionati c'è Danilo della Juventus. Stando a quanto riferito da Il Mattino, il brasiliano avrebbe già dato il su ok all'operazione, alla quale sta lavorando il club azzurro. Ma non nell'ottica di uno scambio con i bianconeri.

Lo scambio Danilo-Raspadori non decolla per due ragioni: la volontà del Napoli di non dare l'ex Sassuolo ai bianconeri, così come la reticenza dell'entourage di Danilo ad essere scambiato con un altro calciatore. Resta sullo sfondo l'ipotesi che Danilo possa risolvere consensualmente il contratto con la Juventus per firmarne un altro da un anno e mezzo con gli azzurri.

Intanto la Juventus scenderà in campo a Monza stasera, senza Danilo. Il brasiliano risultava tra i convocati di Thiago Motta per la trasferta all'U-Power Stadium, ma già da ieri era in bilico a causa di una leggera distorsione alla caviglia. Secondo quanto raccolto da TMW, Danilo non ha risolto il problema e a questo punto non si unirà alla squadra in terra brianzola.