C'è l'opzione per De Vrij. Correa-Arna, titoli di coda. Prestiti e scadenze Inter: il punto

A sei mesi dalla fine della stagione, sono cinque i giocatori dell'Inter in scadenza di contratto. Si tratta di Marko Arnautovic, Joaquin Correa, Raffaele Di Gennaro, Ionut Radu e Stefan de Vrij.

Per l'olandese c'è una opzione. In attacco si va verso il doppio addio

Partiamo dai portieri, una non questione. Raffaele Di Gennaro è l'attuale terza scelta tra i pali dell'Inter dopo Sommer e Martinez: a fine stagione la società potrebbe decidere di prolungare per un ulteriore anno. Ionut Radu è un esubero e il club spera di piazzarlo già a gennaio: trattativa in corso col Palermo.

Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono in questo momento rispettivamente la quarta e la quinta scelta di Simone Inzaghi in attacco. I due giocatori pur vedendo molto poco il campo stanno dando il loro contributo, ma è improbabile in entrambi i casi un rinnovo di contratto. Anzi, per l'austriaco non è nemmeno da escludere una sua partenza a gennaio.

Per quanto riguarda la situazione contrattuale di Stefan de Vrij l'Inter ha il coltello dalla parte del manico: nell'ultimo accordo firmato è stata infatti una clausola unilaterale a favore della società nerazzurra per la stagione 2025/26

Postilla per Acerbi e Darmian...

Piccola puntualizzazione sulle situazioni contrattuali di Francesco Acerbi e Matteo Darmian: dall'ultimo bilancio è emerso che entrambi hanno un contratto fino al 30 giugno 2026, ma in entrambi i casi è possibile un loro addio come fossero svincolati. Se l'Inter vorrà dar loro il benservito con una stagione d'anticipo dovrà pagare una buonuscita di circa 500 mila euro per calciatore.