Cagliari, Borrè più lontano: il River offre il rinnovo. Sarebbe il più pagato in rosa

Santos Borrè è uno dei nomi accostati al Cagliari, che potrebbe portarlo in Italia, in sinergia con l'Inter, da parametro zero. L'attaccante colombiano, infatti, andrà in scadenza tra cinque giorni con il River Plate, e può già accordarsi a parametro zero con qualche club. Ma dall'Argentina si riporta la notizia di una offerta importante del River, che offrirebbe al colombiano un ricco contratto di 18 mesi in caso di rinnovo, che lo porterebbe ad essere il calciatore più pagato in rosa. Borrè, al momento impegnato in Copa America, prenderà una decisione nei prossimi giorni.