Cagliari, braccio di ferro con Deiola: slitta l'intesa per il rinnovo di contratto

Ancora al lavoro il Cagliari e l'entourage di Alessando Deiola per rinnovare il contratto del centrocampista sardo, tra i grandi protagonisti della parte finale della stagione della squadra di Leonardo Semplici. Come riporta centotrentuno.com, la società avrebbe offerto un rinnovo al ribasso all'ex Parma e Spezia, che ha il contratto in scadenza nel 2022, rifiutata dal calciatore. Il margine tra domanda e offerta è piuttosto ampio, con il rischio dello strappo che si fa sempre più concreto. Da capire se, in caso di mancato rinnovo, la società metterà sul mercato il centrocampista.