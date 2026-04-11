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Cagliari-Cremonese 1-0, le pagelle: Esposito determinante, Bonazzoli predica nel deserto

Cagliari-Cremonese 1-0, le pagelle: Esposito determinante, Bonazzoli predica nel deserto
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Esposito
Oggi alle 17:03Serie A
Luca Esposito

Risultato finale: Cagliari-Cremonese 1-0

CAGLIARI

Caprile 6 – Sollecitato in diverse occasioni nel primo tempo: non deve compiere interventi particolarmente difficili, ma si fa trovare pronto.

Palestra 6 – Ormai è osservato speciale da parte degli avversari, visto che è una splendida realtà del campionato e non una semplice rivelazione. Solido e attento.

Mina 6 – Sembra agonisticamente meno “carico” rispetto ad altre occasioni, forse non è ancora al top dal punto di vista fisico. Ma col passare dei minuti prende sicurezza e sbaglia poco.

Rodriguez 6 – Solo Bonazzoli gli crea qualche difficoltà, alla lunga invece prende bene le misure su Okereke. Dall’88’ Dossena sv

Obert 6,5 – L’errore col Sassuolo poteva condizionarlo dal punto di vista psicologico, invece disputa una buonissima prova in fase difensiva facendosi apprezzare anche per qualche bel cross.

Deiola 6,5 – Dà un grosso contributo alla retroguardia con alcuni interventi più da centrale difensivo che da mediano. Quando c’è da spingere alza il baricentro e si rende pericoloso in diverse circostanze.

Mazzitelli 6 – Mezz’ora e poi nuovo forfait per infortunio, una situazione che inizia a destare preoccupazioni in casa Cagliari. Non stava brillando. Dal 30’ Adopo 6 – Non brillantissimo, ma efficace in interdizione.

Gaetano 6 – Lecito chiedersi nuovamente se il ruolo di mezzala esalti totalmente le sue caratteristiche, visto che è un giocatore che sa essere decisivo negli ultimi 20 metri. Buona prova anche oggi.

Esposito 7 – E’ il bomber di una squadra che non può prescindere dalle sue giocate. Il gol di testa con cui decide il match è fondamentale in chiave salvezza, da brividi l’abbraccio con mister Pisacane. Dall’88’ Belotti sv.

Folorunsho 6 – Parte molto bene e costringe Terracciano al fallo da ammonizione dopo 3 minuti. Sempre nel vivo del gioco, tra i pochi a metterci qualità anche in un primo tempo grigio. Leggero calo nella ripresa. Dal 60' Zè Pedro 6,5 - Dal suo piede nasce l'azione decisiva, un cross perfetto cui seguono tanti ottimi recuperi difensivi.

Borrelli 5 – E’ vero che rientrava dal primo minuto dopo un lungo stop forzato, ma nel primo tempo si fa costantemente anticipare. Troppo poco il colpo di testa al 50’ con cui impegna Audero (e nemmeno più di tanto) per meritare la sufficienza. Dal 60' Mendy 6 - Anche lui partecipa all'azione della rete decisiva, dimostra bravura quando c'è da difendere il pallone spalle alla porta.

Fabio Pisacane 6,5 - Primo tempo negativo, ma si avvertiva il peso della gara e c'era tensione sul volto dei giocatori. Bene nella ripresa: cambi azzeccati e vittoria di platino.

CREMONESE

Audero 6 – Un ottimo intervento su Deiola tiene a galla la sua squadra fino alla fine. Incolpevole sulla rete di Esposito.

Terracciano 5 – Tre minuti e viene subito ammonito, giallo che inevitabilmente condiziona la sua giornata. Dopo uno stop sbagliato viene sostituito da Giampaolo. Dal 73' Barbieri sv.

Baschirotto 5,5 – Si fa sorprendere alle spalle dal cross di Zè Pedro, Esposito ne approfitta e fa 1-0. Errore inusuale per un calciatore del suo livello, tra l’altro tra i migliori nel secondo tempo.

Luperto 6 – Torna a Cagliari da ex dopo aver raggiunto Nicola a Cremona salvo poi ritrovarsi Giampaolo in panchina. Buona prova, un gran salvataggio di testa nel primo tempo ha evitato lo svantaggio a ridosso del duplice fischio.

Pezzella 6 – Buona prestazione da parte del difensore, forse uno dei migliori. Ultimo ad arrendersi, anche piuttosto propositivo nella prima frazione di gioco.

Floriani Mussolini 6 – Parte molto bene e per mezz’ora è un moto perpetuo sulla corsia di competenza, pur con qualche imprecisione al momento dell’ultimo passaggio. Ma con una Nazionale che ha bisogno di giovani talenti è bello vedere quanto stia crescendo. Dal 69' Payero 5,5 - Alti e bassi.

Grassi 6 – Buon lavoro in interdizione da parte di un calciatore che svolge un prezioso lavoro oscuro chiudendo ogni linea di passaggio.

Bondo 5,5 – Molto meno dinamico e presente rispetto al compagno di reparto, lontano parente del giocatore a tratti fisicamente devastante ammirato nel girone d’andata. Dall'82' Zerbin sv.

Vandeputte 5,5 – Stesso discorso fatto per tanti compagni di squadra: qualche sprazzo di qualità, un avvio incoraggiante e poi un calo col passare dei minuti. Dal 69' Sanabria 5 - Non pervenuto. E non solo per colpa sua.

Okereke 5,5 – Ha una grande occasione in avvio, ma scivola e la spreca. Non per colpa sua, ovviamente. Detta bene la profondità e all’inizio il Cagliari fatica a leggere i suoi movimenti, poi Mina gli prende le misure. Dall'82' Djuric sv.

Bonazzoli 6 – Non trova il gol, ma gli diamo la sufficienza perché è stato l’unico a inventare qualcosa. Con una giocata geniale mette Okereke a tu per tu col portiere, poi avvia una bella ripartenza con un tacco elegantissimo sfiorando il vantaggio a inizio ripresa. Predica nel deserto.

Marco Giampaolo 5 – Due sconfitte in tre gare, con un primo tempo pessimo col Bologna e una ripresa incomprensibilmente molle oggi. Sconfitta che rischia di compromettere il discorso salvezza.

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