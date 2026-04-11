Live TMW Cagliari-Cremonese, Baschirotto: "La salvezza? Io ci credo fino alla fine"

Sotto un bel sole caldo di metà aprile, il Cagliari di mister Fabio Pisacane batte la Cremonese del tecnico Giampaolo 1-0 grazie alla rete di Esposito. Resta l'amaro in bocca ai grigiorossi, per aver lasciato l'intera posta in palio ai diretti avversari per la corsa alla salvezza. Al termine del match il difensore e capitano dei lombardi Federico Baschirotto ha risposto alle domande dei media.

Ore 17:20 La conferenza stampa comincerà a breve.

Ore 17:59 Inizia la conferenza stampa.

C'è tanto rammarico per questa sconfitta?

"Sì, tanto perché abbiamo fatto un'ottima partita e abbiamo dominato per gran parte della gara. Ci è mancato solo il gol. Lavoriamo su questo. Alla fine è mancata un po' di lucidità nel gestire il pallone nella loro trequarti. Ho visto una squadra presente, dobbiamo rimboccarci le maniche. Ci dispiace per i tifosi, gli chiedo di darci una mano per la prossima in casa. Possiamo ancora dire la nostra e arrivare al nostro obiettivo".

Quanto si complica il cammino per la salvezza?

"Io ci credo fino alla fine, fa parte del mio DNA, andare avanti anche davanti agli ostacoli più grandi. Questo ci permette di rendere speciale le cose che facciamo insieme. Insieme possiamo fare la differenza. Penso che la nostra sia un'ottima squadra e che possiamo arrivare all'obiettivo"

Come ci si prepara per il Torino? Quanto serve la spinta dei tifosi?

"Di oggi tengo di positivo il gioco e l'aver giocato una partita importante. Se c'era una squadra che voleva vincerla o meritava forse eravamo noi. Analizzeremo quello che si può migliorare per affrontare al meglio il Torino. Per quanto riguarda i tifosi... spero che ci stiano vicini fino alla fine del campionato, anche se c'è stato qualche dibattito. Insieme possiamo arrivare all'obiettivo. La squadra c'è, mancano ancora sei partite"

Ore 18:06 Termina la conferenza stampa.