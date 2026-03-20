Cagliari, Deiola è tornato: "Sono entrato in campo un po' nervoso, ma mi sto riprendendo"

Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, è rientrato con uno scampolo di partita nel match interno, oggi contro il Napoli. Il capitano rossoblù nel post-partita si è espresso così sul suo momento in conferenza stampa: "Mi sto riprendendo, ma non dispiaciuto per il risultato. La squadra ha avuto una bella reazione, mi sarebbe piaciuto un finale diverso. Ora arriva la sosta e dobbiamo pensare di lavorare al meglio e solamente a noi stessi, per conquistare la salvezza il prima possibile. Sono entrato in campo un po' nervoso ma è normale quando stai perdendo. Ora ci rimettiamo in sesto, con il giusto atteggiamento per affrontare il Sassuolo".

Il mister ha detto che c'è bisogno di una sana paura...

"Sono d'accordo. Questo è un campionato molto difficile e se ti mancano il giusto atteggiamento e l'attenzione, tutte le squadre possono farti male. La sana paura ti può aiutare a mantenere alta la concentrazione".