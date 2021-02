Cagliari, Di Francesco sui nuovi: "Rugani sta meglio di Asamoah. Mi ha stupito"

vedi letture

Eusebio Di Francesco parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Queste le sue idee sui rinforzi arrivati dal mercato: "La partita dell'andata è vero che ci misero in difficoltà, ma nei primi 25' fummo noi a mettere loro in difficoltà. Su Rugani e Asamoah dico che Daniele è più avanti rispetto ad Asamoah: su di lui mi aspettavo che fosse maggiormente in difficoltà, invece mi ha stupito. Sarà tra i convocati e potrebbe entrare a partita in corso".