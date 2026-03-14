Cagliari, emergenza infortuni: dopo Idrissi, Pisacane si prepara per il Pisa

Ancora una brutta notizia in casa Cagliari. In una stagione dove gli infortuni non sono mancati, in settimana è arrivato un altro fulmine a ciel sereno: dopo Belotti e Felici, anche Idrissi è costretto a fermarsi per una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un'altra pedina importante ferma ai box e che vede la sua stagione terminare prima della fine reale del campionato. Mister Fabio Pisacane, ancora una volta, deve fare i conti con una rosa ridotta e affrontare al meglio questo finale di anno abbastanza travagliato sul fronte delle assenze.

Con il Pisa a caccia dei tre punti

Nonostante gli infortuni stiano decimando la squadra rossoblù, Caprile e soci sono pronti per una nuova sfida. Domenica i sardi scenderanno in campo contro il Pisa alla Cetilar Arena, per una delle tante finali di quest'annata. Gestire le proprie forze e, soprattutto, le risorse a disposizione sarà fondamentale per cercare di portare in Sardegna i tre punti. Riuscire a conquistare l'intera posta in palio vorrebbe dire continuare ad avvicinarsi alla salvezza con diverse giornate d'anticipo sulla chiusura del campionato. Un traguardo certamente importante, che i cagliaritani stanno cercando di raggiungere con le unghie e con i denti.

Bisogno di gol

Per accalappiare il bottino pieno in terra toscana non servirà soltanto prestare attenzione per evitare le incursioni avversarie. Come in ogni match che si rispetti, serviranno anche i gol del reparto avanzato. Ma anche l'attacco del tecnico Pisacane sembra avere qualche buco: mancheranno infatti sia Borrelli che lo squalificato Esposito. Kiliçsoy è dunque chiamato a fare gli straordinari, probabilmente aiutato dall'esperto Pavoletti o da un Folorunsho scoperto come attaccante. Tra le opzioni possibili, c'è anche quella di vedere un esordiente Albarracin, che ancora attende il suo debutto in Serie A.