Cagliari, Esposito: "Non vivo per il gol, per me non conta. Preferisco lo 0-0 a un 2-1 come oggi"

Secondo gol consecutivo, il terzo nelle ultime cinque partite di campionato, per Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari che ha sbloccato la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus poi persa dai sardi per 2-1. Nella conferenza stampa post gara il giocatore dei sardi ha parlato anche del periodo nel quale non riusciva a sbloccarsi in questa stagione: "Quando nelle prime 10 partite non ho segnato ho avuto un colloquio col mister che mi ha chiesto come vivessi questa situazione e ho risposto che per me il gol non conta, non vivo per il gol. Poi se arriva tanta roba ma devo pensare ad aiutare la squadra. Preferisco che la partita finisca 0-0 che 2-1 come oggi".

Sul gol del pareggio dovevate fare meglio.

"È davvero difficile fare un’analisi personale quando si perde, non sono felice quando il risultato non arriva. Sul primo gol preso dovevamo essere più furbi, non si può prendere gol dopo 8 secondi da quando è ripreso il gioco. Abbiamo fatto una buona gara, aggressiva e anche con una buona qualità a tratti. Ma per arrivare al risultato non è bastato".