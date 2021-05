Cagliari, Giulini ha le idee chiare: Semplici verso la conferma

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport il presidente Tommaso Giulini sembra orientato a confermare Leonardo Semplici e a far proseguire questo sodalizio, anche se le parti dovranno sedersi attorno ad un tavolo per stabilire i cardini del nuovo accordo. Adesso non resta altro che concludere al meglio questo campionato che, nonostante la falsa partenza ha avuto anche dei risvolti positivi, e poi provare a costruire un futuro con Leonardo Semplici ancora in panchina.