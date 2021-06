Cagliari, la corsia sinistra cerca un nuovo padrone: idee Dimarco e Parisi

La corsia sinistra del Cagliari cerca un nuovo padrone. Come scrive Il Corriere dello Sport, Semplici ha dato il via libera per le eventuali cessioni di Lykogiannis e Tripaldelli, per questo il ds Capozucca si è mosso alla ricerca dei sostituti. Riflettori puntati su Fabiano Parisi dell'Empoli, classe 2000, ma anche sul più esperto Federico Dimarco, classe 1997, che ha concluso la stagione col Verona ed è pronto a fare rientro all'Inter. Per Dimarco l'Inter ha chiesto Nandez, ma il Cagliari vorrebbe tenere l'eventuale cessione del centrocampista slegata da altre trattative. Per Parisi un primo contatto c'è stato ma ancora l'intesa è lontana per la sensibile differenza tra le parti.