Cagliari, la vittoria manca da tanto: contro il Sassuolo per ritrovare i tre punti

La pausa per le Nazionali non ha fermato la preparazione del Cagliari che, nel corso di questa settimana, si è già proiettato verso la prossima sfida in campionato contro il Sassuolo. I ragazzi di mister Fabio Pisacane, momentaneamente orfani di Palestra, Caprile, Obert, Sulemana e Kiliçsoy, si sono ritrovati al CRAI Sport Center di Assemini per affinare il lavoro in vista del match alla vigilia di Pasqua. Arrivano alcune buone notizie dal campo: il lungodegente Andrea Belotti ha ricominciato i training con il gruppo, almeno parzialmente. Inutile dire che la speranza è quella di rivederlo contro i neroverdi e chissà che non torni ad essere una carta vincente.

La ricerca della vittoria per la salvezza

Sabato i rossoblù dovranno dimostrare il carattere che hanno messo sul terreno di gioco in tante occasioni nel corso della stagione. C'è ancora un obiettivo importante da raggiungere: quello della salvezza. Se fino a qualche tempo fa questa conquista non sembrava poi così lontana, il lungo stop dalle vittorie di questi ultimi due mesi ha fatto sì che i sardi si ritrovino ad appena tre punti dalla zona retrocessione. Sbagliare in queste ultime otto giornate potrebbe complicare la scalata verso il proposito prefissato e già da questo trentunesimo turno bisognerà ritirar fuori l'atteggiamento giusto per accalappiare l'intera posta in palio.

Palestra brilla anche in Nazionale

Se da una parte si spera nel rientro di Belotti per ritrovare la vittoria, dall'altra mister Pisacane sa che un altro dei talenti della sua squadra sarà sicuramente un altro pezzo da novanta da sfruttare contro Berardi e soci. Si tratta di Palestra che, anche con la maglia della Nazionale, si è messo in luce nonostante i pochi minuti giocati contro l'Irlanda del Nord. Che possa essere lui l'uomo giusto per la conquista della salvezza? La parola va al campo.