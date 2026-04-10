Live TMW Cagliari, mister Pisacane: "Dobbiamo tornare a fare punti. Luperto? Sarò felice di riabbracciarlo"

Al termine della rifinitura mattutina al CRAI Sport Center di Assemini, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha incontrato, nella sala stampa del centro sportivo, i media. Come ogni pre gara, il mister rossoblù si è messo a disposizione per rispondere alle domande dei giornalisti, presentando quella che sarà la partita contro la Cremonese, diretta concorrente per la salvezza.

Ore 12:25 La conferenza stampa comincerà tra venti minuti.

Ore 12:45 La conferenza stampa comincerà con qualche minuto di ritardo.

Ore 12:56 Inizia la conferenza stampa.

Come sta la squadra e come mai la scelta del ritiro?

"Per noi il ritiro era importante. Dopo otto partite senza vittoria ci serviva per ricompattarci. Saranno out Pavoletti, Felici e Idrissi. Belotti e Borrelli sono ormai recuperati e tutti gli altri sono a disposizione. Sarà una finalissima, una partita in cui ognuno di noi deve avere spirito di rivalsa. Dobbiamo tornare a fare punti, mi auguro di portare i tre punti a casa. A Sassuolo la squadra meritava di più, ma non è bastato ciò che abbiamo fatto".

Che avversario è la Cremonese?

"Giampaolo non ha bisogno di presentazioni. In queste settimane ha avuto modo di lavorare e non ha bisogno di tanto tempo per far passare certi messaggi. Sarà una partita insidiosa, gli abbiamo studiati e speriamo di riuscire ad utilizzare tutte le nostre armi per vincere".

Sentite un po' di pressione addosso per questo finale?

"Tutti abbiamo pressione. A questo punto del campionato, vincere vuol dire fare tre passi in avanti. Ma il calcio illude e bisogna restare in campana. Abbiamo recuperato alcune frecce, soprattutto in avanti. La differenza la farà cosa si ha dentro e nel profondo. Una partita si basa su più dinamiche. Domani ci sarà molto caldo per cui la freschezza fisica spero la avremo a lungo. L’esperienza è importante, ma servono anche altre cose".

Quale pensa sia stata la causa di questo crollo?

"Ci possono essere tante cause, ma nessuno sicuramente voleva tutto questo. Quando non si vince per due mesi dispiace. Abbiamo steccato le gare con Lecce e Pisa, nelle altre sapevamo che avremo avuto delle difficoltà. Sono state buone le prestazioni con Sassuolo e Napoli. Io mi auguro che questo sarà il momento dei fatti".

Cosa ci sarà nel suo futuro?

"La mia panchina dipende dai risultati fin dalla prima giornata. Conosco i rischi, non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi ora. Si sono incastrate tante cose, dobbiamo essere bravi a tirarci fuori. Sono convinto di portare a termine il mio compito, sto mettendo dentro tutta la mia energia per dare soddisfazioni ai tifosi. In strada mi incoraggiano, sono convinto che alla fine trionferemo. Dobbiamo superare questo momento, ma il calcio è questo. Le mie sensazioni sono positive".

Quale sarà la coppia d'attacco di domani? Borrelli-Kiliçsoy insieme o uno dei due affiancherà Esposito?

"Sono tutti giocatori complementari ma ora non voglio dare indicazioni alla Cremonese. Domani farò delle scelte di coscienza. Sicuramente Kiliçsoy può coesistere con Borrelli per le caratteristiche fisiche e di gioco dei due. Esposito è un giocatore importante. Poteva fare dei gol in più sì, ma ora è in buona condizione".

Rivedremo Zappa in campo come titolare?

"Zappa è un giocatore importante per responsabilità e attaccamento. C’è stato però il suo infortunio e l’esplosione di Zé Pedro e ho dovuto fare delle scelte. Ha avuto qualche occasione nelle ultime gare. Ora abbiamo bisogno di tutti e può essere uno di quei giocatori che ci può accompagnare alla salvezza".

Luperto torna da ex. Cosa ne pensa?

"Sarò felice di rivederlo. All’inizio non ci siamo presi ma le persone si conoscono nel tempo ed abbiamo imparato a capirci. Ci parlerò volentieri, ogni volta che ha giocato ha dato il suo contributo. Non ci siamo sentiti da quando è andato via, come con altri calciatori. Domani lo riabbraccerò tranquillamente".

Ore 13:16 Termina la conferenza stampa.