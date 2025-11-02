Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cagliari, mister Pisacane: "Recuperiamo Mina. Domani dobbiamo limitare gli errori"

© foto di Luca Di Leonardo - TuttoCagliari.net
Oggi alle 12:57Serie A
Elena Accardi

Tempo di riscatto per il Cagliari di mister Pisacane che, archiviata la sconfitta contro il Sassuolo subita giovedì alla Unipol Domus, è pronto per affrontare la Lazio del tecnico Sarri. Nella sala stampa del CRAI Sport Center di Assemini l'allenatore rossoblù ha tenuto la consueta conferenza stampa di presentazione del match.

12:10 A breve comincerà la conferenza stampa.

12:25 L'inizio della conferenza, in un primo momento fissato per le ore 12:30, è stato posticipato di 10 minuti.

12:40 Inizia la conferenza stampa.

Come sta la squadra dopo la gara contro il Sassuolo? Quali sono le condizioni di Mina?
"La squadra sta bene, ma contro il Sassuolo non abbiamo fatto una partita nelle reali possibilità. Dispiace per la gente, volevamo avere una classifica più serena. Già da domani dovremo limitare gli errori della passata gara, in primis i miei errori. Mina lo recuperiamo, si è allenato tre giorni con la squadra e sarà arruolabile per la partita. Ciocci ha rimediato una distorsione alla caviglia e si aggiunge a Deiola, Liteta, Rog, Pintus e Belotti".

Luperto tornerà titolare?
"Luperto è un giocatore importante, l’anno scorso è stato un leader. Io vivo il quotidiano, e non ci sono state delle prestazione all’altezza ma questo non vuol dire che sia uscito solo per questo. Luperto è stato fuori quattro giorni e ha saltato le tre gare in una settimana. Una scelta che ha compromesso tutto, non avendo Mina e Luperto ho dovuto cambiare modulo e strategia. Senza di loro facciamo più fatica in difesa, senza di loro si cerca di fare meno danni possibili. L’ho visto comunque sereno. Domani potrebbe giocare dall’inizio, lui non è mai stato un caso".

Quanto incidono gli infortuni nell'andamento delle gare?
"Chi ha difficoltà di organico paga problemi. È un campionato difficile e non è facile. Perdere 3/4 giocatori cambia la squadra. La Lazio ha tanti infortuni e si stanno facendo sentire, ma mi aspetto una squadra che vorrà far bene davanti al proprio pubblico.Noi faremo la nostra partita e metterli in difficoltà".

Felici si sta dimostrando una pedina importante per questo Cagliari...
" Nell’economia della squadra, Felici può essere performante anche dal 1′. Siamo delusi dalla prestazione di giovedì contro il Sassuolo Felici in casa può giocare dal 1′ ma anche in questo momento ci siamo accordi che è più performante a gara in corso. Ci auguriamo che possa essere performante da titolare, perchè merita di essere titolare in questa squadra".

Quale modulo pensa di usare contro la Lazio?
"Il concetto di modulo è superato. Nella mia piccola parentesi di allenatore ho sempre difeso a 4, tranne in determinate situazioni. In costruzione mi piace giocare a 3, portando un terzino sulla prima linea. Questa squadra è nata per giocare a 4, e ci auguriamo che i giocatori ci aiutino a giocare a 4. Ma in mancanza di Mina e Luperto ho dovuto fare delle modifiche giocando a 3 ma è legato solo all’assenza di due giocatori importanti come Mina e Luperto".

Ha visto un calo nelle prestazioni di Folorunsho?
"Folorunsho lo vediamo in calo, forse gli manca anche il sostegno di Deiola. Gli manca freschezza. Magari il problema è mio che non l’ho messo nelle condizioni migliori. Io penso alla squadra e non al singolo. È un momento in cui si chiede sacrificio a tutti e probabilmente lui sta pagando questo sacrificio".

E sul rendimento di Adopo?
"Adopo è un giocatore che ha alzato l’asticella, vuole fare sempre meglio. Lui è molto emotivo, e sta a me metterlo nelle condizioni migliori per rendere al meglio, cercando di non far avvertire il peso della sconfitta. Non dobbiamo perdere di vista la realtà, 9 punti in 9 partite, tante assenze, ma dobbiamo essere bravi tutti a capire il momento che sta attraversando la squadra. Sono convinto che questa squadra possa far meglio".

12:56 Termina la conferenza stampa.

