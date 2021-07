Cagliari, Nandez può partire. Semplici: "Ha mercato e dovremmo fare un sacrificio"

vedi letture

Nahitan Nandez può lasciare il Cagliari in questa finestra di calciomercato. Ad ammetterlo, direttamente dal ritiro di Pejo, l'allenatore della squadra sarda Leonardo Semplici: "Nandez è uno di quelli che ha più mercato, quindi dovremmo fare un sacrificio. Fosse per me è chiaro che li terrei tutti, ma vogliamo anche valorizzare chi ha avuto meno spazio l’anno scorso”.

Clicca QUI per l'intervista integrale a Leonardo Semplici.