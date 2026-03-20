Live TMW Cagliari-Napoli, mister Conte: "Contento della vittoria ma potevamo fare meglio"

Un anticipo del venerdì che piace al Napoli di mister Antonio Conte che, alla Unipol Domus, si accontenta del gol al 2' di McTominay per battere i padroni di casa del Cagliari. Tre punti conquistati e stadio rossoblù espugnato e questo basta ai partenopei per essere soddisfatti. Al termine del match il tecnico dei campani ha risposto alle domande dei media presenti in sala stampa.

Ore 20:46 La conferenza stampa comincerà a breve.

Ore 20:57 Inizia la conferenza stampa.

Mister una vittoria importante. Si ritiene soddisfatto della prestazione?

"Sapevamo dell'importanza di questi tre punti, perché questi tre punti prima della sosta ci aiutano a consolidare la zona Champions. Siamo stati bravi ad indirizzare subito la partita, ma potevamo fare meglio. Abbiamo avuto anche le occasioni per fare il secondo gol, ma non siamo stati abbastanza cattivi e cinici. Gli ultimi cinque minuti poteva succedere di tutto. L'1-0 non ti dà tranquillità di niente, io ai ragazzi lo dico sempre. Ma sono molto contento di quello che stiamo facendo. In questi sette mesi siamo stati bravi nonostante i tanti infortuni. Ora stanno piano piano rientrando tutti e posso dare nuova linfa alla squadra".

Mister analizziamo il doppio play...

"Non è una cosa nuova. Giocando con il quadrilatero al centrocampo il doppio play c'è sempre stato. Possono cambiare gli interpreti ma è un gioco che abbiamo sempre fatto e continueremo con questo schema".

Quanto è contento che il Napoli è tornato a non prendere gol?

"Prima di tutto sono contento della vittoria, soprattutto perché è arrivata prima della sosta. Sicuramente sono anche contento del cleansheet ma sono meno contento della fase realizzativa. Dobbiamo essere più cinici".

Ore 21:03 Termina la conferenza stampa.