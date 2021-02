Cagliari, non c'è l'intesa con Andreazzoli: nodo staff. Risalgono le quotazioni di Donadoni

Da Sky Sport arrivano gli aggiornamenti circa l'incontro tenutosi oggi tra il Cagliari e Aurelio Andreazzoli, primo nome sondato dal club rossoblu come eventuale sostituto di Eusebio Di Francesco. All'incontro era presente anche Stefano Capozucca, ds appena rientrato, ma non è stata trovata un'intesa: c'è pessimismo visto che, come era accaduto già con Leonardo Semplici, Andreazzoli vorrebbe portare con sé tutto il suo staff, condizione che al momento il club sardo non è disposto ad accettare. Risalgono le quotazioni di Roberto Donadoni con cui si potrebbe arrivare a un accordo sulla questione staff. L'intenzione del Cagliari è infatti quella di tenere in organico l'attuale allenatore in seconda, Francesco Calzona, e il preparatore atletico Mauro Baldus. Una decisione in ogni caso non è attesa prima di domattina.