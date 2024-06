Ufficiale Cagliari, rinnovo fino al 2027 per Kingston Mutandwa: il comunicato del club

Rinnovo di contratto in casa Cagliari. Kingstone Mutandwa ha infatti prolungato il suo accordo con il club sardo fino al 30 giugno 2027. Ad annunciarlo è stato la stessa società rossoblù con un comunicato ufficiale sul proprio sito: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Kingstone Mutandwa che ha firmato un nuovo accordo con il Club sino al 30 giugno 2027.

Nato a Chibombo, in Zambia, 21 anni, Kingstone è cresciuto calcisticamente tra le fila dell’Atletico Lusaka, dove nella stagione 2021-22 ha vinto la classifica marcatori di terza divisone con 18 reti e, nel campionato successivo in seconda serie, ha totalizzato 16 gol in 22 gare, attirando così le attenzioni dei club europei.

Arrivato in rossoblù la scorsa estate ha debuttato in Primavera il 2 settembre 2023 nel pareggio casalingo (1-1), contro l’Inter. Il 17 febbraio 2024 ha realizzato la sua prima doppietta, decisiva nella vittoria contro il Torino per 3-2. Sempre nell’orbita della prima squadra, con cui ha lavorato con continuità nel corso della stagione, ha fatto il suo esordio in serie A il 3 marzo ad Empoli (0-1), dando il suo prezioso contributo per la conquista dei tre punti. Lo scorso 23 maggio, in occasione di Cagliari-Fiorentina, ha segnato la sua prima rete in Serie A con un gran tiro da fuori area.

Tra i punti di forza delle selezioni giovanili del suo Paese, ha esordito nella Nazionale maggiore lo scorso 11 giugno, impegnato nella gara di qualificazioni ai Mondiali contro la Tanzania.

Forza fisica e velocità al servizio dei compagni, un talento da coltivare.

Il futuro è tuo, complimenti King!".