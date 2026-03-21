Cagliari, segnali di ripresa nonostante il ko con il Napoli: ora la sosta, poi il Sassuolo

La partita contro il Napoli, senza dubbio, non era una di quelle dove si era "obbligati" a vincere. Eppure, date le prestazioni fatte con altre big e i tre punti strappati ad altre prime della classe, un po' forse ci si era illusi di riuscire a regalare questa gioia ai tifosi. Così non è stato ma al Cagliari non si può rimproverare niente. Anzi, come anche mister Fabio Pisacane ha sottolineato in conferenza stampa post gara contro i partenopei, c'è comunque soddisfazione per il giusto atteggiamento ritrovato dopo la pesante sconfitta contro il Pisa. "Ho ritrovato la mia squadra. Ho visto un Cagliari che ha giocato da Cagliari", ha spiegato il tecnico dei sardi che, nonostante l'amaro in bocca per i tre punti persi, trova sempre del positivo in tutto ciò che fa la sua compagine.

La sosta per continuare a lavorare

E proprio per questa costante ricerca del lato positivo che questa settimana di sosta Nazionali servirà per continuare a raddrizzare ciò che non va. Nonostante la squadra sia quasi dimezzata per le tante convocazioni che vedranno gli isolani impegnati con le maglie dei propri Paesi, Pisacane sa che deve lavorare sodo con i giocatori a sua disposizione. La fine del campionato è vicina ma la salvezza non è ancora una certezza. Convogliare tutte le forze sull'obiettivo è l'unica regola da eseguire perfettamente alla lettera.

Mirino già sul Sassuolo

Per quanto la pausa dia un po' di respiro dal ritmo campionato, il Cagliari è già orientato sulla prossima partita. La trasferta contro il Sassuolo sarà un'altra sfida da non sottovalutare. Anche qui l'attenzione ai dettagli sarà fondamentale per strappare la vittoria ai neroverdi. Ma la concentrazione non basta: serve più precisione e freddezza sotto porta. I rossoblù dovranno usare al meglio le loro armi, forti anche dei recuperi degli infortunati. C'è una categoria da mantenere ben stretta, non si può sbagliare.