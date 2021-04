Cagliari, Semplici: "Darò ogni goccia di sangue per la salvezza. Rispetto per i tifosi"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, ha parlato anche delle parole di Giulini nei suoi confronti, che sono suonate come un attestato di stima: "Non ho bisogno di stimoli particolari, sono gli stessi fin dal primo momento in cui mi ha chiamato il presidente. Da parte mia c'è la massima attenzione, il massimo rispetto verso la società e i tifosi. Darò ogni goccia di sangue per questa salvezza, cerco di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno".