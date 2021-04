Cagliari, Semplici: "Prestazione di carattere, nove punti in tre gare che ci fanno riemergere"

Una vittoria pesantissima per il Cagliari, la terza consecutiva per i sardi ed aggancio al Benevento. Ai microfoni di Sky Sport il tecnico Leonardo Semplici ha analizzato così la vittoria contro la Roma. "Abbiamo fatto una prestazione di carattere, quella che dovevamo fare contro la Roma. Siamo felici di questo risultato, nove punti in tre partite ci portano a riemergere e lottare per il nostro obiettivo. E' chiaro che bisogna guardare anche gli altri risultati, sapevamo che avevamo la possibilità di riattarci al treno giusto ed abbiamo colto la vittoria. Sicuramente in certi momenti si poteva osare di più, abbiamo avuto alcune vicissitudini in settimana come la positività di Pereiro".

C'è una chiave tecnico tattica per questo cambiamento del Cagliari?

"Questa squadra ha grandi qualità, non era riuscita a dimostrare il loro valore. Hanno tirato fuori gli attributi, ci siamo guardati negli occhi perché una squadra come la nostra deve fare un altro tipo di campionato. I ragazzi sono stati bravi a recepire il messaggio, stiamo crescendo e la squadra si sta convincendo di questa mentalità che devono mettere in campo. Stanno venendo fuori le qualità".

Dopo aver completato la rincorsa ci può essere un rilassamento?

"Assolutamente no, altrimenti mi vedrete in versione pugile. Adesso non possiamo mollare, non abbiamo fatto ancora niente. Giochiamo con umiltà e questa deve essere la nostra forza".

Marin ha fatto fatica nella prima parte di campionato, sembra un grande centrocampista.

"Non avevo a disposizione nella prima parte di campionato, ha grandi margini e lo sta dimostrando. Sta crescendo, ha cambiato modo di giocare rispetto a prima. Stiamo cercando di mettere in pratica le sue qualità".