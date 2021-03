Cagliari, Semplici: "Sottil tornerà a disposizione tra 10 giorni. Domani tornerà Lykogiannis"

vedi letture

Leonardo Semplici ha parlato anche dei singoli nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia di Sampdoria-Cagliari, gara valida per la 26esima giornata di Serie A. "Rugani e Simeone hanno recuperato e si sono allenati con noi, mentre Sottil ha ancora una decina di giorni di attesa prima del possibile rientro. Per i centrocampisti è chiaro che 3 partite in una settimana siano tanti, stiamo valutando un po' il da farsi".

Per la sfida contro i blucerchiati tornerà a disposizione anche il terzino greco Lykogiannis: "Lui è un giocatore importante che rientra, valuteremo domani il suo impiego dato che anche Zappa e Nandez hanno fatto bene in quei ruoli”.

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Leonardo Semplici.