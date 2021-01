Cagliari, una settimana per definire chi sei. Il punto sul mercato

Il Cagliari entra nell’ultima settimana di trattative per la finestra invernale di calciomercato, che si chiuderà il prossimo lunedì, con ancora più di qualche dubbio sulla composizione definitiva della rosa per Di Francesco. Nell'ambiente c'è curiosità per il futuro di Kwadwo Asamoah, atterrato lunedì pomeriggio all’aeroporto di Cagliari-Elmas e in attesa del buon esito della serie di visite mediche (compreso il ciclo di tamponi da protocollo) per poi diventare un nuovo giocatore rossoblù. L’ingaggio dell’ex Juventus e Inter permetterebbe a DiFra di avere un altro calciatore duttile in rosa, in grado di giocare in più posizioni e in più moduli: dal terzino sinistro in una linea a 4 alla mezzala nel centrocampo a 3, fino all’esterno a tutta fascia nel 3-5-2. L’unico dubbio sul 32enne ghanese è legato, più che comprensibilmente, alla sua condizione atletica: svincolato dall’Inter da ottobre 2020, l’ultima partita giocata risale però al 6 dicembre 2019, con i 18 minuti nel match casalingo dei nerazzurri contro la Roma. Un giocatore di esperienza e affidabilità, ma anche lui non proprio pronto all’uso come Nainggolan e Duncan, che stanno però ritrovando la gamba un po’ alla volta, in attesa di essere nuovamente al 100 per cento.

CENTROCAMPO, REPARTO CALDO – In attesa di evoluzioni su questo fronte, il club rossoblù continua a lavorare sia in entrata che in uscita: nelle ultime ore su queste pagine abbiamo raccontato del possibile ritorno alla base di Alessandro Deiola, attualmente in prestito allo Spezia, dove finora non ha trovato lo spazio desiderato. Così come sono ancora vive le speranze di un possibile arrivo (in prestito) del cileno Erick Pulgar dalla Fiorentina, che andrebbe a tappare la falla nel ruolo di regista. Per quanto riguarda le cessioni, invece, tutto ruota intorno ai soliti nomi: Pavoletti continua a essere ambito soprattutto dal Torino, dato che Fiorentina e Benevento sembrano essersi tirate fuori dalla contesa con gli ormai prossimi arrivi di Kokorin e Gaich, rispettivamente argentino e russo, sbarcati in Italia curiosamente da due diverse squadre di Mosca (Spartak e Cska). Sempre in attacco Ounas dovrebbe tornare a Napoli, per essere girato a una tra Spezia e Parma, con i gialloblù di D’Aversa favoriti, mentre sul fronte Oliva il Paok Salonicco sta aspettando il momento giusto per dare l’assalto decisivo al centrocampista uruguaiano, che il Cagliari sarebbe disposto a cedere in prestito.