Ufficiale Cagliari, Wieteska saluta: il Kocaelispor annuncia l'arrivo del difensore

Mateusz Wieteska saluta ufficialmente il Cagliari. Il difensore polacco è ufficialmente un nuovo giocatore del Kocaelispor. Attraverso i suoi canali ufficiali, il club turco ha comunicato l’ingaggio del classe ’97, che arriva in prestito con opzione di acquisto.

Nella scorsa stagione in rossoblù, Wietesa, arrivato a Cagliari nel 2023 dal Clermont per circa 5 milioni di euro, ha disputato cinque partite in Serie A fino a gennaio.

Nel mercato invernale, poi, il trasferimento in prestito in Grecia al PAOK Salonicco, con cui ha giocato dieci gare tra massimo campionato ellenico e relativi playoff.