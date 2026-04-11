Live TMW Cagliari, Zé Pedro: "Contento per l'assist, ma questa è una vittoria di gruppo"

Dopo due mesi e mezzo a secco, sotto un bel sole caldo di metà aprile, il Cagliari di mister Fabio Pisacane ritrova la vittoria. Alla Unipol Domus i rossoblù hanno battuto la Cremonese 1-0 grazie alla rete di Esposito. Tre punti che danno ossigeno alla squadra sarda e la proiettano nuovamente verso la salvezza. Al termine del match il difensore dei cagliaritani Zé Pedro ha risposto alle domande dei media.

Ore 17:20 La conferenza stampa comincerà a breve.

Ore 18:09 Inizia la conferenza stampa.

Intanto complimenti per l'assist. Il tuo ingresso in campo è stato decisivo. Quanto è importante questa vittoria?

"Sono tre punti fondamentali. Abbiamo raggiunto la vittoria con ordine e con la cattiveria giusta. La classifica ora ci permette di respirare un po’ di più ma ci sono ancora tanti punti da conquistare. Lo dobbiamo fare il prima possibile per evitare di arrivare fino alla fine con uno spirito diverso da quello vissuto in questo ultimo periodo"

Come è stato entrare dalla panchina?

"Iniziare dalla panchina è sempre più difficile ma l’avevamo preparata così e sapevo che sarei stato importante a gara in corsa. Sono entrato forte e subito con grande ritmo, non è stato facile ma io avevo voglia di aiutare la squadra per uscire da questo momento non semplice".

Sei felice per l'assist fatto?

"Io voglio dare importanza a tutto il lavoro del gruppo, piuttosto che all'assist. Se partecipo al gol sono felice, ma anche se non partecipo sono ugualmente felice. L'importante è il gol".

Come è stato adattarsi al campionato italiano?

"Il campionato italiano è più difficile rispetto a quello portoghese, ho dovuto lavorare tanto per essere preparato. L'adattamento fa parte di un processo. Un giocatore ha bisogno di spazio per adattarsi anche con i compagni, con il mister, soprattutto se arriva da un paese diverso. Giorno dopo giorno sono migliorato. Ora so di poter migliorare ancora".

Ore 18:16 Termina la conferenza stampa.