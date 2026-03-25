Calciomercato Juventus, Balzarini: "Ritorno di fiamma per Kolo Muani, Gatti out"

Il giornalista Mediaset interviene sul suo canale YouTube e accende il mercato bianconero: dall’attaccante del PSG ai possibili sacrifici estivi.

Gianni Balzarini accende il dibattito. E lo fa senza filtri, con il focus sul mercato della Juventus, che comincia a muoversi sotto traccia, tra numeri e desideri. Il nome caldo è quello di Randal Kolo Muani, destinato a rientrare al PSG ma con un pensiero fisso: Torino. «Kolo Muani rompe le scatole tutti i giorni al Paris Saint-Germain perché vuole tornare alla Juventus… sarebbe felicissimo», rivela Balzarini.

Un ritorno che avrebbe anche una logica tecnica, oltre che emotiva. Dieci gol in sei mesi non sono un dettaglio, soprattutto per una squadra che ha spesso faticato a trovare la via della rete: «Mettete 10 gol in più a questa Juve… magari parleremmo di un’altra classifica». Sul piano economico, l’operazione potrebbe svilupparsi su binari separati rispetto a Jonathan David, con la Juventus pronta a generare plusvalenza e il PSG intenzionato a non registrare minusvalenze. Tradotto: conti prima delle emozioni.

Capitolo uscite: sacrifici inevitabili. «Potrebbe essere sacrificato Gatti, che può portare circa 25 milioni», spiega. E su Douglas Luiz e Nico Gonzalez il destino sembra già scritto: trattative aperte per la cessione, con Aston Villa e Atletico Madrid pronte a muoversi. Infine, un passaggio che racconta molto delle dinamiche interne: il caso Openda. Un’operazione figlia della fretta e del caos di fine mercato, quando saltò l’assalto a Kolo Muani: «A 24 ore dalla fine, il Lipsia ti dice: sono 43 milioni, prendere o lasciare». Il risultato è una Juventus che oggi paga decisioni prese sul filo del tempo, cercando ora di rimettere ordine tra conti, idee e ambizioni.