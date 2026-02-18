Disastro Juve in Turchia, Balzarini: "Errori banali ma Di Gregorio non colpevole tutte fucilate imparabili"

Dalla disfatta europea all’analisi senza filtri. Gianni Balzarini fotografa il momento bianconero tra responsabilità tecniche e fragilità mentali. La Juventus incassa cinque gol e, come sottolineato da Gianni Balzarini nel suo intervento, “quando si prendono cinque reti bisogna stare zitti e meditare”. Il giornalista Mediaset individua due snodi chiave: l’uscita di Bremer, definita un problema strutturale per l’equilibrio difensivo, e l’espulsione di Cabal, giudicata senza mezzi termini “imperdonabile”.

Un episodio che ha cambiato l’inerzia della gara, lasciando la squadra in inferiorità in un momento già delicato. Gianni Balzarini ha poi puntato il dito contro alcuni errori in costruzione, criticando l’eccesso di rischi nella gestione del pallone in area: in certe situazioni, soprattutto in dieci uomini, serve pragmatismo. Meno estetica e più concretezza. Nessuna crocifissione per Di Gregorio, invece, sui gol subiti: “Fucilate imparabili”, il senso del ragionamento.