Calciomercato Juventus, Balzarini sul futuro di Yildiz: "Volontà di tenerlo anche se non è un fuoriclasse"

Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sulla situazione della Juventus, partendo dalle voci di mercato che riguardano Kenan Yildiz. Secondo il giornalista, al momento il club bianconero non sta minimamente considerando l’idea di cedere il giovane talento, nemmeno nell’eventualità di una mancata qualificazione alla prossima Champions League.

“La Juventus non sta prendendo in considerazione la possibilità di privarsi di Yildiz – ha spiegato Balzarini –. Poi naturalmente bisognerebbe valutare anche la volontà del giocatore, ma l’idea del club è chiara”. Il turco, infatti, resta uno dei pilastri del progetto tecnico bianconero.

Balzarini ha però sottolineato che Yildiz, pur essendo un giocatore “decisamente sopra la media”, non può ancora essere definito un fuoriclasse: “Il fuoriclasse è quello che garantisce continuità. Yildiz non segna dal 25 gennaio e un vero fuoriclasse difficilmente resta così a lungo senza gol giocando sempre”. Secondo il giornalista, il futuro del numero 10 bianconero dipenderà molto anche dalla costruzione della squadra: il giocatore avrebbe bisogno di compagni capaci di dialogare con la sua fantasia e alleggerirlo da alcune responsabilità offensive. In questo senso potrebbe essere importante anche il rapporto con Alessandro Del Piero, figura che il giovane turco stima molto e che rappresenta un punto di riferimento.

Balzarini ha poi parlato anche delle possibili entrate economiche per il club: tra il possibile riscatto di Nico Gonzalez da parte dell’Atletico Madrid e quello di Douglas Luiz in Premier League, la Juventus potrebbe incassare circa 60 milioni di euro, una cifra che rappresenterebbe un tesoretto importante soprattutto se unita ai ricavi della qualificazione in Champions. Infine, spazio anche a un elogio per Manuel Locatelli: “Oggi è il primo in Europa nel suo ruolo per verticalizzazioni e precisione nei passaggi. È un giocatore cresciuto tantissimo”. Un segnale, secondo Balzarini, di come alcuni elementi della rosa stiano compiendo un salto di qualità importante, anche se la Juventus resta nel pieno di una fase decisiva della stagione, con l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League.