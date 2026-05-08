Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

JUVENTUS: VLAHOVIC VIA E DENTRO LEWANDOWSKI? IN DIFESA SPUNTANO ALABA E NDICKA, SFIDA AL NAPOLI PER PERRONE. LA ROMA PUNTA SCAMACCA PER L’ATTACCO E CULBREATH PER L’ESTERNO. LAZIO, OCCHI SU BAYO. FIORENTINA FRA VANOLI E GROSSO. IL BOLOGNA SEGUE BOWIE. PARMA-CUESTA SI LAVORA AL RINNOVO. KARLSTROM RESTA A UDINE

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre in bilico con il club bianconero che continua a guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto con il nome di Robert Lewandowski che resta sempre fra i preferiti, anche se c’è la concorrenza del Milan, nonostante i costi alti. Sul fronte del serbo infatti non ci sono novità per il rinnovo con Vlahovic che potrebbe finire nel mirino di Bayern Monaco e proprio di quel Barcellona che lascerà partire il centravanti polacco. L’agente Pini Zahavi è in Italia per una serie di incontri e avrebbe proposto al club bianconero un altro suo assistito come il difensore David Alaba del Real Madrid. Sempre in difesa il club bianconero segue altre due piste come quelle che portano al solito Senesi del Bournemouth e a Evan Ndicka della Roma a cui potrebbe essere offerto in campo quel Teun Koopmeiners che Gasperini conosce bene. Infine a centrocampo la Juventus è pronta a sfidare il Napoli per l’argentino del Como Maximo Perrone.

I lagunari seguono con grande interesse il classe 2005 Matias Fernandez Pardo del Lille, ma il classe 2005 è finito nel mirino anche di Inter e Manchester City. La Lazio incrocia lo sguardo tra Francia e Turchia. Per rinforzare l'attacco biancoceleste e coprire una volta per tutte il vuoto lasciato da Taty Castellanos, la dirigenza starebbe valutando il profilo di Mohamed Bayo. Classe 1998, di proprietà del Lilla ma attualmente in forza al Gaziantep.

La Roma guarda alla Germania per ridisegnare le corsie esterne e ha avviato contatti concreti con il Bayer Leverkusen per sondare l'affare Montrell Culbreath, classe 2007 esploso sotto la guida di Hjulmand. La sua valutazione oscilla tra i 7 e gli 8 milioni di euro, una cifra che rende l'operazione un potenziale colpo prima che la concorrenza internazionale faccia lievitare il prezzo. In uscita potrebbe esserci il fantasista Matias Soulé che piace molto in Inghilterra – Aston Villa e Bourbemouth – e Germania – Stoccarda e Borussia Dortmund – ma che potrebbe restare vista la crescita sotto la gestione Gasperini. In avanti invece spunta l’ipotesi di Gianluca Scamacca dell’Atalanta che i bergamaschi potrebbero sostituire pescando in casa Udinese: Keinan Davis.

La Fiorentina invece è alle prese con il dilemma allenatore: da una parte la conferma di Paolo Vanoli, dall’altra l’assalto a Fabio Grosso del Sassuolo. In avanti invece potrebbe partire Moises Kean con l’idea Lorenzo Lucca, prossimo al rientro al Napoli dopo un’esperienza negativa in Premier League, come possibile sostituto. Il Bologna vuole cambiare musica in attacco e punta Kieron Bowie, attaccante dell'Hellas Verona, andato a segno nel weekend contro la Juventus. Lo scozzese è identificato come eventuale sostituto di Thijs Dallinga. Il Parma invece è al lavoro per blindare il tecnico Carlos Cuesta fino al 2028. Infine l’Udinese annunciato il prolungamento del contratto con il capitano Jesper Kaarlstrom fino al 30 giugno 2028.

VALVERDE-TCHOUAMENI, LA RISSA COSTA CARA: IL REAL MADRID POTREBBE CEDERLI. IGOR THIAGO VERSO LA PERMANENZA AL BRENTFORD. HURZELER RINNOVA COL BRIGHTON. SULE ANNUNCIA IL RITIRO A 30 ANNI

Che il clima in casa Real Madrid non sia dei più tranquilli è ormai storia nota, ma quanto successo quest'oggi potrebbe avere dei clamorosi effetti nel futuro dei Blancos, spaccato in seguito alla rissa che ha coinvolto Federico Valverde e Aurelien Tchouameni. Al momento il Real Madrid si è pronunciato con un comunicato riferendo semplicemente che per entrambi ci saranno sanzioni disciplinari. Certamente né Valverde, né Tchouameni si vedranno nel Clasico di domenica sera contro il Barcellona. Ma la punizione potrebbe non essere finita qui, anzi. In Spagna si vocifera che la dirigenza madrilena sarebbe infuriata con i calciatori, tanto che non è remota l'ipotesi di una cessione di entrambi in estate.

Il Brentford non ha intenzione di cedere Igor Thiago. Ventidue gol in trentacinque partite in Premier League, è la stagione della consacrazione, tanto da attirare tantissimi club importanti, di altissimo livello. Otto presenze nella scorsa stagione, dopo essere stato pagato circa 33 milioni di euro dal Bruges. A febbraio ha rinnovato per cinque anni, fino al 30 giugno del 2031, con opzione per un altro anno. L'idea del Brentford dunque è una, cioè quella di non cederlo a meno che non arrivino cifre fuori dal normale, più o meno sull'onda di quanto successo con Isak al Liverpool. Brighton-Hurzeler avanti insieme. Nella giornata di oggi il tecnico tedesco ha prolungato il proprio contratto con il club inglese fino al giugno del 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso sito del Brighton, attraverso un comunicato ufficiale.

Niklas Sule ha annunciato che si ritirerà dal calcio professionistico al termine della stagione 2025-26, a soli 30 anni. Una decisione che arriva a sorpresa ma non troppo: il difensore tedesco l'ha motivata soprattutto con il peso dei continui problemi fisici.