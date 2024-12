Calhanoglu giura amore all'Inter: "Il mio sogno è chiudere qua la carriera"

Il regista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha parlato al Corriere dello Sport raccontando tantissimi retroscena sulla sua permanenza in nerazzurro e spiegando anche il suo sogno in ottica futura:

Hakan Calhanoglu cos’è per lei l’Inter?

"Posso dire che è stato, innanzitutto, un cambiamento pesante nella mia vita. Perché trasferirsi qui dal Milan non è facile. Ma a me l’Inter era sempre piaciuta, anche in passato. Sin dal primo giorno in nerazzurro, è cominciato un percorso straordinario, che ha segnato la mia carriera e che mi ha fatto diventare il giocatore che sono".

Le piacerebbe chiudere la carriera in nerazzurro?

"Me lo auguro, è la mia speranza. Anche perché ormai non sono più così giovane. E nel calcio non si può mai sapere cosa accadrà. Ma sicuramente resterò il più a lungo possibile".

La Champions è il suo sogno?

"Sì, ma il mio sogno è conquistarla con la maglia nerazzurra. Con l’Inter ho vinto tutto in Italia. A questo punto, mi manca solo l'Europa. Come ho già detto, siamo sulla strada giusta".

Dopo un inizio di stagione un po’ rallentato a che livello è adesso l’Inter?

"Al 90 per cento. Ci manca ancora qualcosa per essere al top. Ma questa stagione è molto più intensa rispetto alla scorsa. Si gioca ogni tre giorni, senza sosta. C’è meno riposo. Ma grazie al turnover e alle rotazioni stiamo gestendo bene le forze. Al momento giusto alzeremo il livello".